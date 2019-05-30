«Челси» громит «Арсенал» в бакинском финале со счетом 4:1 (ВИДЕО)

30 мая 2019 01:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019, сообщает Trend.

В интереснейшем «английском» поединке встретились две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал».

Матч завершился победой «синих» с крупным счетом – 4:1. Счет в матче на 49-ой минуте открыл французский форвард «Челси» Оливье Жиру. Второй гол команды Маурицио Сарри на 60-ой минуте забил Педро, спустя пять минут Эден Азар реализовал пенальти, назначенный в ворота «Арсенала».

На 69-ой минуте матча Ивоби подарил болельщикам «Арсенала» надежду, однако бельгийский нападающий «Челси» Азар спустя три минуты поставил все точки над “i”.

Таким образом, «Челси» во второй раз победил в финале Лиги Европы УЕФА. Первую победу команда одержала в амстердамском финале сезона 2012-2013.

Челси: Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (к), Давид Луис, Эмерсон Палмери.

Арсенал: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни (к), Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Энзли Мэйтленд-Найлс, Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Гранит Джака.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

(Автор: Рауф Гулиев)

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