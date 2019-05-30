Комиссия по ЧС о ситуации в связи с проснувшимся на днях грязевым вулканом в Шамахы

30 мая 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грязевой вулкан, проснувшийся на днях в Шамахинском районе, в настоящее время не проявляет активности.

Об этом в четверг рассказал Trend заместитель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Рустам Алиев.

По его словам извержение произошло на границе сел Меликчобанлы и Гёлер: "Вулкан на учете в министерстве экологии и природных ресурсов. Он расположен в 600 метрах от населенного пункта. Извержение не нанесло ущерба жилым зданиям и сельскохозяйственным угодьям".

Напомним, что 27 мая произошло извержение грязевого вулкана в 12 километрах к юго-западу от города Шамахы. Специалисты министерства экологии и природных ресурсов провели на месте мониторинг и соответствующие измерительные работы.

По итогам мониторинга стало ясно, что продукты извержения (брекчия) распространились на территории площадью 0,5 гектара. Кратер вулкана забит продуктами извержения и вокруг него образовались радиальные трещины длиной 150 метров. Слой разлитых продуктов извержения вблизи кратера толщиной около одного метра, а по краям - около 0,2 метра.

Настоящий вулкан зарегистрирован в 1810 году и до сегодняшнего дня извергался четыре раза. В последний раз - в 1977 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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