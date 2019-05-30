В Азербайджане вновь активирована система по приему заявлений в вузы и колледжи

30 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вновь активирована система приема заявлений в высшие учебные заведения и средне-специальные учебные заведения на основе полного (11 классов) среднего образования.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана, абитуриенты, выразившие желание участвовать в весенних экзаменах в вузы, могут с 30 мая по 10 июня пройти регистрацию для участия в летних экзаменах. Абитуриентам, выбравшим в электронных заявлениях один или два пункта из предложенных трех в I-IV, V групп специальностей вузов или специальных учебных заведений (колледжи), разрешается выбрать и другие пункты.

Сдавшие выпускные экзамены, однако, не участвовавшие в электронном приеме документов 15 марта – 15 апреля абитуриенты (только выпуск текущего года) могут заполнить заявление, подтвердить его и представить в вузы или специальные учебные заведения.

Отметим, что абитуриенты, не участвовавшие в первом этапе приемного экзамена (для выпускников этого года – выпускные экзамены) и получившие оценку "неудовлетворительно" на экзамене по "азербайджанскому языку", на конкурс не допускаются.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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