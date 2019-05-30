Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, морось, умеренный северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 26-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Ночью - 15-20, днем - 28-33, в горах ночью 9-14, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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