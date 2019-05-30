Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

30 мая 2019 14:15 (UTC+04:00)

30 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Бакинский метрополитен получит новые вагоны; ЕБРР прогнозирует рост ВВП в Азербайджане; национальные гимнасты завоевали шесть медалей в Будапеште; известный белорусский рэпер даст концерт в столице и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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