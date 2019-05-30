Второго июня в Азербайджане состоится второй тур выпускного экзамена для 9-х классов

30 мая 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второго июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет второй тур выпускного экзамена для учащихся девятых классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана, Нахчыванской АР, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

В этот день экзамен будут сдавать 37 670 учащихся.

Участвующие в выпускном экзамене учащиеся смогут распечатать пропускной лист на экзамен в интернете.

Экзамен начнется в 11:00, и будет длиться три часа.

За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание будет прекращен.

Пришедшие позже в здание, где проводится экзамен, не допускаются, поэтому подойти необходимо в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, подтверждающего личность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдут пробные экзамены для желающих работать на госслужбе
Общество 29 мая 17:38
ГЭЦ обнародовал результаты выпускного экзамена от 21 апреля
Общество 28 мая 16:15
Опубликованы результата экзамена по азербайджанскому языку
Общество 27 мая 16:50
В Азербайджане 2 июня пройдет выпускной экзамен
Общество 27 мая 12:09
В Азербайджане пройдет второй тур приемного экзамена в магистратуру
Общество 23 мая 17:53
В этом году у выпускников азербайджанских колледжей больше шансов поступить в вузы
Общество 23 мая 15:13
Лента новостей
Бакинская макаронная фабрика значительно увеличит объемы производства своей продукции
Бизнес 16:41
Азербайджанские тележурналисты могут выграть ADAMI TANDEM Восточной Европы
Культура 16:39
Канцлером Австрии впервые может стать женщина
Другие страны 16:39
Финал Лиги Европы: британские фанаты в восторге от бакинского гостеприимства
Азербайджан 16:33
Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил высокую степень готовности в период финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО, ВИДЕО)
Бизнес 16:30
Парламент Азербайджана в первом чтении принял поправки к закону «О кредитных союзах»
Бизнес 16:15
Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
Другие страны 16:12
Азербайджанский производитель макаронных изделий увеличил объемы экспорта в соседнюю страну
Бизнес 16:06
Объем заключенных сделок на Узбекской товарной бирже увеличился в 2,3 раза
Бизнес 15:57