В Азербайджане объявлены результаты приемного экзамена по II и III группам специальностей

31 мая 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приемных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 19 мая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением вопросника на сайте ГЭЦ, а также отправив рабочий номер на 7727 со всех мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 35 423 абитуриентов, подтвердивших заявления для участия в экзамене, 1148 не приняли участие, 12 были удалены за нарушение правил проведения экзамена, и их результаты были аннулированы.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена в ГЭЦ 10-11 июня с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Желающие обратиться в Комиссию третьего, четвертого и седьмого июня должны зарегистрироваться в ГЭЦ или его региональных филиалах, предъявив удостоверение личности и заполнив заявление.

Не прошедшие регистрацию в эти сроки потом не смогут обратиться в Комиссию.

В Апелляционной комиссии важно участие самого абитуриента (с предъявлением удостоверения личности). Вместе с абитуриентом в Апелляционной комиссии может участвовать и один из родителей (также с предъявлением удостоверения личности).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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