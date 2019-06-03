На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов для станций, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, один из них установлен на станции «Мемар Аджеми».
«Завтра она будет задействована. Еще один вентилятор установлен на станции «Гара Гараев», - отметил Мамедов.
Он добавил, что остальные пять систем вентиляции будут устанавливаться поэтапно.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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