На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы

3 июня 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен завершил установку двух из семи новых вентиляторов для станций, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, один из них установлен на станции «Мемар Аджеми».

«Завтра она будет задействована. Еще один вентилятор установлен на станции «Гара Гараев», - отметил Мамедов.

Он добавил, что остальные пять систем вентиляции будут устанавливаться поэтапно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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