Шанс получить два диплома за два года обучения

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский Университет совместно с университетом бизнеса и международных отношений (UBIS) в Швейцарии, начиная с 2006-го года, осуществляет программу двойного диплома.

Магистранты, получающие образование по специальности "Управление бизнесом", во время обучения в Западно-Каспийском Университете получают возможность обучаться и в университете UBIS. На протяжении всего обучения студенты посещают летнюю школу в Швейцарии, наряду с участием в разных тренингах и семинарах, они также проходят практику в международных организациях и компаниях, находящихся в данной стране. Наряду с этим, преподаватели Университета UBİS регулярно посещают Западно-Каспийский университет, проводя в нем различные лекции, семинары и тренинги. По окончании второго года обучения магистранты получают диплом обоих университетов.Следует отметить, что университет UBİS, расположенный в Женеве, прошел международную аккредитацию и имеет кампусы в Лондоне и Вашингтоне.

В данный момент, в рамках программ обмена "Эразмус+" и "Мевлана" студенты Западно-Каспийского Университета могут получить образование и в ведущих университетах Чехии, Польши, Румынии и Турции. Таким образом, международная сеть Западно-Каспийского университета охватывает более, чем 200 учебных заведений.

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