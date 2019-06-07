В исключительных случаях строительные работы в "Ичеришехер" могут быть разрешены

7 июня 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В исключительных случаях строительные работы в «Ичеришехер» могут быть разрешены, но обычно это не дозволяется.

Это сказал журналистам председатель администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Акбаров, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что разрешение на строительные работы в «Ичеришехер» выдаются непосредственно руководством.

«Строительные работы в Ичеришехер не разрешаются. Однако реставрационные работы возможны, при определенных условиях, в соответствии с правилами, утвержденными в 2008 году. Кроме того, разрешается ремонтировать только аварийные здания, с условием сохранения старой типологии. В любом другом случае, строительные работы не разрешены», - добавил Акбаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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