В Баку доставят автобусы нового поколения

8 июня 2019 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "Халиг Фаигоглу" приступила к выполнению новой программы по обновлению автобусного парка современными, отвечающими экологическим стандартам автобусами, сообщает в субботу Trend со ссылкой на компанию.

В Баку уже доставлен тестовый автобус Isuzu производства компании Anadolu, с которой "Халиг Фаигоглу" сотрудничает уже более 10 лет. Данный автобус работает на сжатом природном газе.

Новый Isuzu Citiport CNG, отвечающий стандартам Евро-6, скоро будет представлен на 18-й Каспийской Международной выставке “Транспорт, Транзит и Логистика” в Баку.

После завершения международной выставки автобус будет передан в пользование жителей и гостей столицы. Будет выполнен тестовый заезд в соответствие с заранее составленной программой.

В сообщении также отмечается, что компания "Халиг Фаиоглу" придает большое значение охране экологических стандартов, применению стандартов Евро. В рамках новой стратегии развития, охватывающей 2019-2022 года, компания планирует доставить в столицу 120 автобусов (стандарта Евро-6), работающих на СПГ.

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