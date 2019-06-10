Минобразования Азербайджана о статистике выпуска в средних школах

10 июня 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018-2019 учебном году девятые классы общеобразовательных школ Азербайджана закончат 113 815, 11-е классы - 80 514, 12-е классы заочных (вечерних) общеобразовательных школ – 674 учащихся, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

В этом учебном году девятые классы школ при Управлении образования по городу Баку окончат 28 993, 11-е классы - 19 786, а первый класс – 45 616 учеников.

5 200 дошкольных групп, действующих в 2 977 общеобразовательных школах республики, окончат 97 918 человек.

В 2019-2020 учебном году в первые классы общеобразовательных школ прогнозируется прием 164 234 детей - 77 542 девочек и 86 692 мальчиков.

( Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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