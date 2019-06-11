Сколько заработал Азербайджан от проведения финала Лиги Европы?

БАКУ/Trend/ - В результате проведенного 29 мая 2019 года в Баку финала Лиги Европы УЕФА в Азербайджан поступили наличные средства на сумму около 175 миллионов манатов, в целом получена экономическая прибыль на сумму 680 миллионов манатов, передает во вторник Trend.

Cогласно рассчетам Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, эти показатели определены на основе финансовых поступлений, полученной от международных субъектов медиа, расходов туристов, доходов от обслуживания самолетов, выполняющих чартерные рейсы, расходов УЕФА в связи с игрой, и других показателей.

Согласно официальным данным, за игрой по телевидению и в интернете наблюдали около 300 миллионов человек. Специалисты считают, что с учетом средних на душу населения расходов по международному брендингу, на примерно 300 миллионов зрителей должны были быть выделены средства на сумму 505 миллионов манатов с целью пропаганды Азербайджана в средствах массовой информации.

Согласно информации министерства молодежи и спорта и АФФА, число туристов, посетивших страну в связи с финалом, составило 37,4 тысячи человек.

Из этого ресурса в страну поступили денежные средства на сумму 115 миллионов манатов. Более 1,25 миллиона манатов образовались за счет заработной платы работников, привлеченных для проведения финальной игры.

По данным авиакомпании AZAL, доходность 108 чартерных рейсов того периода составила более 687 тысяч манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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