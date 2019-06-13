В Азербайджане началась регистрация суббакалавров для обучения в вузах без экзаменов

13 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 13 по 17 июня (по V группе специальностей – с 13 по 27 июня) начался прием электронных заявлений суббакалавров, желающих поступить в вузы без экзамена, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Электронная форма заявления доступна на сайте ГЭЦ, а подробная информация о правилах приема - в базе государственной информационной системы «студент-выпускник»

Отметим, что суббакалавры будут участвовать в выборе специальности с 24 июля по 6 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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