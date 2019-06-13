Фонд Гейдара Алиева построил частный дом для инвалида Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершилось строительство частного дома, осуществленное по поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для инвалида второй группы Карабахской войны, жителя села Гараджаллы - самого крупного населенного пункта Уджарского района Шохрата Гасымова, сообщает в четверг Trend.

Шохрат Гасымов родился в 1978 году, и является старшим сыном в семье. В семье три брата и одна сестра. Находясь на воинской службе, 18 июля 1998 года он подвергся внезапному нападению армян в селе Абдурахман Физулинского района. В результате ожесточенной перестрелки он потерял ногу ниже колена.

«У нас были очень плохие жилищные условия. Я направил обращение президенту Фонда Гейдара Алиева. Спасибо большое, потому что на мое обращение тут же был дан ответ, и за короткое время дом был построен. Мы живем здесь с супругой и двумя детьми – будущими воинами Азербайджана. Выражаю огромную признательность Фонду Гейдара Алиева, президенту Фонда Мехрибан Алиевой, которые подарили нам эту радость», - сказал, не скрывая радости Шохрат Гасымов.

Сказав, что в Азербайджане проявляется особое внимание и забота об инвалидах, инвалид Карабахской войны подчеркнул, что с нетерпением ждет день, когда под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева земли будут освобождены от армянских захватчиков.

Отметим, что Шохрат Гасымов, проживавший с женой и двумя детьми в тяжелых жилищных условиях, некоторое время назад направил обращение в Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. В феврале этого года была осмотрена территория, и подготовлен проект дома. По поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой, незамедлительно были начаты строительные работы, и на принадлежащем инвалиду Карабахской войны приусадебном участке за четыре месяца был построен и передан семье полностью отремонтированный, трехкомнатный индивидуальный дом, обставленный кухонной мебелью, и с установленным водяным чаном и водонагревающим оборудованием.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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