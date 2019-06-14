Войска химической защиты Азербайджана провели учения (ФОТО/ВИДЕО)

14 июня 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- БАКУ /Trend/ - В воинской части войск химической защиты проведены тактико-специальные учения по действиям батальона в ходе наступательной операции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Основной целью учений стала организация взаимодействия подразделений, а также совершенствование практических навыков и выучки личного состава, в том числе, повышение его морально-психологической выносливости при выполнении заданий.
В ходе учений подразделения провели химическую разведку, выполнили ряд задач, включая, определение видов отравляющих веществ и границ зараженной местности. На тактико-специальных учениях личный состав продемонстрировал высокую боеспособность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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