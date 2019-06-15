В Азербайджане услуга выдачи заключения в связи со строительством на ряде территорий будет платной

15 июня 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Услуга выдачи заключения в связи со строительством на территориях промышленного, транспортного, коммуникационного и другого назначения будет платной.

В связи с этим внесено дополнение в «Правила использования земель промышленного, транспортного, коммуникационного и другого назначения» Кабмина Азербайджана, передает в субботу Trend.

Cогласно дополнению, во время выделения земли для постройки объектов промышленного, транспортного, коммуникационного и другого назначения, за выдачу заключения по соответствию намеченных работ на этих землях документам градостроительства данной территории (действующему детальному плану, в случае отсутствия этого плана или истечении срока его действия 11 статье Градостроительного и строительного кодекса, в том числе основным условиям зонирования территорий, детальным правилам по типу и масштабу строительства и строительству вблизи населенных пунктов) с заказчика взимается плата за услуги в порядке, определенном 10 пунктом 56 статьи Земельного кодекса.

Отметим, что подготовка технико-экономических и других документов, их согласование, оформление и другие расходы, связанные со строительством промышленных, транспортных, коммуникационных и других объектов, осуществляются за счет заказчика.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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