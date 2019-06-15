Азербайджан будет представлен двумя командами на международной олимпиаде по информатике

15 июня 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена представителей Азербайджана на международной олимпиаде по информатике (IOI), которая пройдет в стране с 4 по 11 августа 2019 года.

Как передает в субботу Trend, Азербайджан на этом состязании будет представлен двумя командами.

Членами первой команды являются учащиеся лицея с углубленным изучением физики, математики и информатики при министерстве образования Абуталыб Намазов, Мурад Эйнизаде, Ибрагим Тагизаде, учащийся лицея имени академика Зарифы Алиевой при министерстве образования Фархад Азимов. Членами второй команды являются ученица лицея с углубленным изучением физики, математики и информатики Фатима Омарова, учащийся школы "Дунья" при Университете "Хазар" Азиз Гусейнов, учащийся лицея имени академика Зарифы Алиевой Гусейн Гаджиев и учащийся средней школы № 269 города Баку Амин Джалилов.

Отметим, что для определения членов команд, которые будут представлять страну на этих состязаниях были проведены два экзамена. В них приняли участие учащиеся, победившие в республиканской олимпиаде по информатике.

(Текст: Турал Гараджаев)

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