ЮНИСЕФ: Рост уровня дошкольной подготовки в Азербайджане - феноменальный успех

БАКУ/Trend/ - Рост уровня дошкольной подготовки в Азербайджане считается феноменальным рекордом во всем регионе

Об этом сказал региональный советник по образованию ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Пармосивеа Сообраян в ходе IV Международной образовательной конференции под девизом «К инклюзивному, равному и качественному образованию: возможности, цели и задачи», передает Trend в среду.

Сообраян сообщил, что в Азербайджане наблюдается серьезный прогресс в области дошкольного образования. В последние 3 года зафиксирован значительный рост числа детей пяти лет, занятых в программах дошкольной подготовки. Показатель 15 процентов, актуальный в 2015 году в 2018 вырос до 75 процентов. Благодаря новой инициативе в области раннего образования, в течение двух последних лет, в 100 центрах общинного типа дошкольную подготовку прошли 3000 детей в возрасте 3-4 лет.

"Развитие необходимых навыков у детей, привлеченных к минимальному годовому дошкольному образованию, необходимых для их успешной учебы в общеобразовательных школах, оказывают значительное влияние на стабильность и развитие общества и страны", - заявил Сообраян.

Отметим, что одной из основных предстоящих задач является повышение показателя дошкольного образования до 90 процентов и охват ею всех детей пятилетнего возраста в республике.