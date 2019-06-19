ЮНИСЕФ: Рост уровня дошкольной подготовки в Азербайджане - феноменальный успех

19 июня 2019 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Рост уровня дошкольной подготовки в Азербайджане считается феноменальным рекордом во всем регионе

Об этом сказал региональный советник по образованию ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Пармосивеа Сообраян в ходе IV Международной образовательной конференции под девизом «К инклюзивному, равному и качественному образованию: возможности, цели и задачи», передает Trend в среду.

Сообраян сообщил, что в Азербайджане наблюдается серьезный прогресс в области дошкольного образования. В последние 3 года зафиксирован значительный рост числа детей пяти лет, занятых в программах дошкольной подготовки. Показатель 15 процентов, актуальный в 2015 году в 2018 вырос до 75 процентов. Благодаря новой инициативе в области раннего образования, в течение двух последних лет, в 100 центрах общинного типа дошкольную подготовку прошли 3000 детей в возрасте 3-4 лет.

"Развитие необходимых навыков у детей, привлеченных к минимальному годовому дошкольному образованию, необходимых для их успешной учебы в общеобразовательных школах, оказывают значительное влияние на стабильность и развитие общества и страны", - заявил Сообраян.

Отметим, что одной из основных предстоящих задач является повышение показателя дошкольного образования до 90 процентов и охват ею всех детей пятилетнего возраста в республике.

Наряду с этим, учитывая, что базовые навыки достигаются в раннем возрасте, проводятся меры по привлечению к дошкольному образованию детей других возрастных групп. При финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Евросоюза начат проект по привлечению к дошкольному образованию детей 3-5 лет.

Проект, в соответствии с международной практикой, осуществляется в ста центрах общинного типа в Баку и еще 10 районах, охватывая более двух тысяч детей. В дальнейшем планируется его масштабное расширение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редктор: Ровшан Гусейнов)

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