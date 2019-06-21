Nar поддержит спортсменов с ограниченными возможностями

21 июня 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend / - Продолжая свою стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО), ориентированную на молодежь и спорт, оператор мобильной связи Nar окажет поддержку спортивному клубу «Умид», сообщает в пятницу Trend .

Оператор мобильной связи будет способствовать подготовке членов клуба для участия в чемпионатах Европы и Мира с целью получения лицензии на Паралимпийские игры. Кроме того, Nar также окажет поддержку спортсменам в их участии в XVI летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио, Япония, в 2020 году. В рамках этого проекта Nar покроет все затраты, связанные с экипировкой спортсменов и другие расходы.

Отметим, что спортивный клуб «Умид», созданный в 2008 году, специализируется в основном на таких видах спорта как легкая атлетика, плавание, дзюдо и детские шахматы. За этот период спортивный клуб «Умид» воспитал чемпионов страны, Европы и Мира, а также финалистов Олимпийских игр. В то же время представители клуба завоевывали золотые, серебряные и бронзовые медали в легкой атлетике и плавании на чемпионатах Европы и Мира и Паралимпийских играх.

В соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar всегда поддерживает молодежь и спорт в Азербайджане. Основной целью является поддержка молодежи и подростков, занимающихся спортом, а также спортсменов с физическими ограничениями, чтобы они могли представлять Азербайджан на мировой арене.

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