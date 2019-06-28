200 молодых азербайджанцев смогут получить высшее образование в Венгрии

28 июня 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках межправительственной стипендиальной программы 200-ам молодым азербайджанцам было предоставлено право на получение высшего образования в Венгрии в будущем году.

Как сообщили Trend в министерстве образования, утвержден список лиц, которые получили право на получение образования в Венгрии в 2019-2020 учебном году.

В результате успешного сотрудничества между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии, 200 азербайджанских граждан получили возможность обучаться в престижных венгерских университетах.

В результате решения, принятого Венгрией, 200 азербайджанцев получили право на получение высшего образования на уровне доктора философии в любой сфере (18 человек), магистрского уровня (166 человек) и бакалавриата (16 человек). Азербайджанские граждане будут учиться в области экономики, бизнеса и управления, машиностроения, IT-сферы и технологий, туризма, естественных наук и в области устойчивого развития.

Удостоившиеся стипендии азербайджанские студенты получили право на обучение в «Будапештском университете технологий и экономики», «Будапештского университете Корвинуса», «Университете Сегеда», «Университете Этвеша Лоранда», «Университете Дебрецена», «Университете Печа» и других венгерских вузах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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