Еще один азербайджанский боксер прошел в финал Евроигр Минск - 2019

28 июня 2019 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор завершил II Европейские игры "Минск-2019" с бронзовой медалью.

Как сообщает в пятницу Trend, Сотомайор (69 кг) в полуфинале проиграл представителю Британии, получив бронзовую медаль Европейских Игр.

Таким образом, Азербайджан на II Европейских Играх завоевал 17 медалей (2 золота, 5 серебра, 10 бронз).

Еще один азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг) прошел в финал, победив итальянского спортсмена Фиори Симонени.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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