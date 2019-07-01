Сильный ветер повалил в Баку 15 деревьев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, начавшийся в Баку с субботнего вечера, повалил 15 деревьев. Об этом в понедельник сообщил Trend начальник отдела защиты растений Хозяйственного объединение по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам начальника отдела, обращения в связи со сломанными деревьями поступили, в основном, из Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского и Наримановского районов:

«Есть обращения из различных адресов о сломавшихся ветках, о том, что ветер накренил многие деревья, и она на грани падения. Все обращения были отмечены, территории были очищены от сломавшихся веток и поваленных деревьев. Наклонившиеся деревья были зарегистрированы, даны поручения по принятию соответствующих мер», - отметил Мамедов.

Начальник отдела также добавил, что в Бинагадинском районе сильный ветер повалил большое дерево на автомобиль "KİA", повредив его. К счастью, на тот момент на территории никого не было.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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