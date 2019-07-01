Студенты Бакинской высшей школы нефти повысят квалификацию за рубежом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с представителями Фонда Гейдара Алиева и компании Technip FMC, сообщает Trend.

Во встрече участвовали руководитель международного отдела Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, старший специалист Сабиг Абдуллаев, менеджер компании Technip FMC по Азербайджану Луиджи Фиорентино, офис-менеджер и координатор проектов компании Сабина Аббасова, руководящий состав БВШН.

Участники встречи затронули такие вопросы как сотрудничество БВШН с зарубежными компаниями и университетами, достижения студентов и выпускников БВШН, подход, применяемый преподавателями высшей школы к урокам и возможности расширения сотрудничества.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов сердечно поприветствовал гостей и поблагодарил представителей Фонда Гейдара Алиева и компании “Technip FMC” за внимание, уделяемое студентам БВШН.

Особое внимание было уделено осуществляемому совместно Фондом Гейдара Алиева и компанией “Technip FMC” проекту под названием «Магистерская программа по передаче технологических знаний».

Руководитель международного отдела Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов выразил благодарность ректору БВШН за поддержку, оказываемую проекту. Руководитель международного отдела в частности отметил, что студенты высшей школы всегда отличаются высоким уровнем образования, способностями и примерным поведением, поэтому студенты БВШН были приняты во внимание для привлечения к проекту.

В проекте примут участие студенты БВШН, обучающиеся на четвертом курсе по специальности химическая инженерия. На начальной стадии проекта предусматривается прохождение курсов повышения квалификации 50 студентов из Азербайджана за рубежом, для студентов БВШН выделено 25 мест. На первом этапе проекта по пяти модулям на протяжении 6 недель будут проведены тренинги, по окончанию которых студентам будут вручены сертификаты. На втором этапе, на основании результатов по каждому модулю, избранные студенты в течении двух месяцев пройдут курсы повышения квалификации по различным модулям в Италии, Норвегии, Франции, а также в Азербайджане. На третьем этапе, предусматривается трудоустройство студентов, участвовавших в проекте.

Отбор студентов будет проводиться рабочей группой, созданной азербайджанским представительством компании “Technip FMC”, Фондом Гейдара Алиева и представителями обеих вовлеченных вузов. Со стороны БВШН координационными вопросами будет заниматься Рима Гулиева, заместитель заведующей кафедрой по химической инженерии БВШН.

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