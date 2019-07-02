Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане

2 июля 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По сравнению со многими странами мира, демографическая ситуация в Азербайджане оценивается положительно.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, передает во вторник Trend.

Он заявил, что уровень рождаемости в Азербайджане намного выше уровня смертности. «Это обеспечивает увеличение населения, и поэтому в апреле число населения превысило десять миллионов, несмотря на то, что и в Азербайджане наблюдается тенденция сокращения числа многодетных семей».

Будагов подчеркнул, что структура населения Азербайджана находится на оптимальном уровне, что является одним из лучших показателей в мире. Велика доля молодежи, а также растет продолжительность жизни.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет перепись населения
Общество 16:53
Цены на продукты в Узбекистане повысились на 16%
Бизнес 12:46
В Азербайджане сократилось производство нефтепродуктов
Энергетика 26 июня 15:13
Горнодобывающая отрасль Азербайджана обеспечила значительный рост
Экономика 21 июня 10:31
ВВП Азербайджана за 5 месяцев вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года
Экономика 19 июня 16:52
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 5 июня 07:00
Лента новостей
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 17:39
ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития
Политика 17:34
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана
Политика 17:30
Азербайджанская компания «Алсана» увеличит производство колбасных изделий
Бизнес 17:27
Страны ОПЕК + решили продлить срок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 17:26
Азербайджан поддержал продление срока сделки ОПЕК+ (ФОТО)
Энергетика 17:23
Основной целью проводимых в Азербайджане реформ является эффективная охрана прав и свобод
Политика 17:11
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Другие страны 17:09