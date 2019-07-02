Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - По сравнению со многими странами мира, демографическая ситуация в Азербайджане оценивается положительно.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, передает во вторник Trend.

Он заявил, что уровень рождаемости в Азербайджане намного выше уровня смертности. «Это обеспечивает увеличение населения, и поэтому в апреле число населения превысило десять миллионов, несмотря на то, что и в Азербайджане наблюдается тенденция сокращения числа многодетных семей».

Будагов подчеркнул, что структура населения Азербайджана находится на оптимальном уровне, что является одним из лучших показателей в мире. Велика доля молодежи, а также растет продолжительность жизни.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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