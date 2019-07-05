Какие пляжи непригодны для купания в Баку и на Абшеронском побережье?

БАКУ /Trend/ - На территории пляжей Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мардакян, Шувелан, Загульба, Пиршаги морская вода признана пригодной для купания.

Об этом сообщила журналистам сотрудница Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Нармин Бабашова, сообщает в пятницу Trend .

Вода на пляжах в Новханы, Тюркане, Говсане, Шихово, Сахиле и Сумгайыте не пригодна для купания в силу микробиологического загрязнения.

Сотрудница Управления отметила, что проводятся мониторинги и в северных и южных регионах Каспия, добавив, что, в отличие от прежних результатов, микробиологические загрязнена вода пляжей не только Набрани, но пляжей на территориях в Яламе, Сеидлер, Истису (Мугтадир) Хачмазского, Лянкяранского и Астаринского районов. Поэтому эти пляжи тоже не рекомендуются для купания.

По словам Бабашовой, загрязненность вышеперечисленных пляжей связана с тем, что на этих территориях в полную силу стали функционировать объекты сферы обслуживания, которые в нарушении существующих правил сбрасывают сточные воды в море: «Обращаемся к предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере общепита на морском побережье, и к владельцам дач, которые сбрасывают в море сточные воды, чтобы они правильно организовывали очистку сточных вод, формирующихся на их объектах и в домах, и не сбрасывали их в море. Тем самым они загрязняют Каспий, и создают угрозу здоровью граждан. Мы также обращаемся к муниципалитетам, местным исполнительным органам, чтобы они активнее подключились к этой работе, поддержали деятельность, направленную на бережное отношение к окружающей среде».

Напомним, что сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия минэкологии 28 июня – 4 июля провели очередные мониторинги на пляжах, взяли пробы морской воды, и провели микробиологические анализы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.