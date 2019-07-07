В Азербайджане проходит приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей

7 июля 2019 08:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит приемный экзамен по II и III группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend.

Экзамен проходит в 11 городах республики – Баку, Ныхчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа.

За 15 минут до начала экзамена пропускной режим завершается, и пришедшие после этого участники не допускаются в здание, где проводится экзамен. К зданию, где начнется экзамен, необходимо прийти в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

Идя на экзамен, при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними абитуриент на экзамен не допускается. В отношении абитуриентов, у которых при входе в здание будут обнаружены мобильный телефон, конспект и другие вспомогательные средства, будет составлен акт, и они не будут допущены к экзамену.

В экзамене ожидается участие 28 699 абитуриентов: 11134 абитуриентов II группы и 17 565 – III группы. Из них 26523 человек закончили азсектор (II группа - 10107, III группа – 16416 человек), 2176 человек – русский сектор (II группа - 1027, III группа – 1149 человек).

116 абитуриентов - граждане иностранных государств.

Самый старший абитуриент 1963 года, самый молодой – 2004 года рождения.

В Баку экзамен будут сдавать 12 608 абитуриентов.

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