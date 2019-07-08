Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)

8 июля 2019 23:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта «Наш двор», направленного на благоустройство неремонтированных дворов.

В открытии двора, а также в массовой посадке деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает здания номер 46, 48, расположенные по Московскому проспекту и по улице Джавадхана, 1 в Насиминском районе, в которых проживают 2000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка для мини-футбола, шахматная площадка, детская игровая площадка, установлены спортивные сооружения, восемь беседок и скамейки. Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга.

С учетом пожеланий жителей установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад и подъезды зданий. Наряду с восстановлением зеленых насаждений, на территории дополнительно посажены 80 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 6000 квадратных метров.

Двор, сданный в пользование жителей в Насиминском районе, является двадцать седьмым благоустроенным двором в рамках проекта «Наш двор».

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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