Парламент Азербайджана утвердил полномочия и зарплаты коммерческих судов

9 июля 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены полномочия и заработные платы судей коммерческих судов, сообщает во вторник Trend.

Этот вопрос отражен в дополнении к закону «О судах и судьях», обсуждавшемся на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с дополнением, новым коммерческим судам предоставляются полномочия по организации и управлению работой судебного аппарата, председательству на заседаниях, приёму и увольнению сотрудников аппарата, изучению и обобщению правовой ситуации и практики судебной деятельности, организации приема и рассмотрения предложений, справок и жалоб, а также другие полномочия, предусмотренные законодательством Азербайджана.

В соответствии с другим новым пунктом, коммерческий суд будет состоять из председателя и судей. В коммерческом суде может быть 12 и больше судей.

Что касается заработной платы, то председатели коммерческих судов, как и председатели судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, военных судов, будут получать материальное обеспечение в размере 80 процентов должностного оклада председателя Верховного суда – 1824 маната

После обсуждений, дополнение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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