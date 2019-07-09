В Баку рассматриваются вопросы бюджета Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает во вторник Trend.

Открывая пленарное заседание, председатель Оргкомитета, министр культуры Абульфас Гараев проинформировал участников о заседании Бюро, проведенное до текущего, отметив, что Бюро обсудило проделанную за эти дни работу, и принятые решения. Рабочая группа подготовила важные документы, для утверждения.На текущем заседании будут рассмотрены документы, связанные с проектом бюджетных операций.

Была подчеркнута важность увеличения размеров международной помощи по реставрации и консервации памятников, управлению Галапагосского национального парка в Эквадоре, христианской церкви в Антигуа (Гватемала), историческому центру Агадеса (Нигер), природному заповеднику Валле-Де-Мэ на Сейшельских островах.

Затем были обсуждены финансовые и административные вопросы, рассмотрены отчеты по выполнению бюджета на 2018-2019 гг., и предложения по бюджету Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 гг.

Было отмечено, что в рамках сессии проведен ряд встреч рабочей группы. Также были заслушаны выступления представителей Норвегии, Туниса, Кувейта, Бахрейна, Боснии и Герцеговины и др. стран. Работа рабочей группы получила положительную оценку.

Отметим, что сегодня будет утверждена предварительная повестка 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая в 2020 году пройдет в Китае, и выбраны председатель, его заместители и докладчики.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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