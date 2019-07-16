В связи с завтрашним матчем "Карабах"-"Партизани" будут выделены спецавтобусы

БАКУ /Trend/ - В связи с завтрашней игрой между футбольными клубами «Карабах» и «Партизани» Бакинское транспортное агентство (БТА) выделит автобусы. Об этом сообщили в футбольном клубе«Карабах», сообщает во вторник Trend.

Как пояснили в Агентстве, завтра в 21:00 на стадионе "Dalğa Arena" «Карабах» в первом квалификационном раунде встретится с албанской «Партизани». В этот день с 18:30 до 19:45 от станции метро «Кёроглу» будут ходить автобусы к стадиону "Dalğa Arena". Пользоваться автобусами с лого «Карабах» смогут лица, имеющие билеты на игру. После матча автобусы отвезут болельщиков обратно к станции метро «Кёроглу».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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