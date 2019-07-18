В Азербайджане продолжается борьба против торговлей мясом, не соответствующим нормам пищевой безопасности (ФОТО)

18 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело в Хырдалане, Гёйгеле, Абшероне и Зардабе контрольные мероприятия по предотвращению незаконного забоя скота в условиях, не соответствующих требованиям санитарно-гигиенических норм.

Как сообщили в четверг из агентства Trend , в рейдах участвовали сотрудники местных органов исполнительной власти и отделов МВД.

Приспособления для забоя вдоль дорог, не соответствующие нормам пищевой безопасности, были ликвидированы представителями органов исполнительной власти. Предпринимателям было рекомендовано пользоваться услугами специализированных боен, или создавать стационарные, модульные пункты забоя.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана призывает торговцев мясом, неукоснительно соблюдать требования законодательства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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