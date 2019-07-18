В первой половине текущего года в Баку зафиксировано 28 фактов разбоя

18 июля 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За первое полугодие текущего года в Баку зарегистрировано 28 фактов разбойных нападений.

Об этом сообщил прокурор города Баку Ильгар Аббасов, в ходе оперативного совещания в Бакинской прокуратуре, передает в четверг Trend.

Аббасов отметил, что кроме этого за отчетный период произошло 103 ДТП со смертельным исходом. По его словам, в общей сложности семь фактов разбоя и три ДТП остаются нераскрытыми.

«За отчетный период было выплачено 43,8 процента или 3 миллиона 316 тысяч 706 манатов из 7 миллионов 579 тысяч 457 манатов материального ущерба, определенного по уголовным делам физических и юридических лиц, возбужденным в Следственном управлении Бакинской прокуратуры, и 92 процента, или 17 миллионов 772 тысячи 953 маната из 19 миллионов 337 тысяч 628 манатов материального ущерба, установленного, по уголовным делам, возбужденным в полиции», - сказал прокурор.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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