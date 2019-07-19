Полиция Баку проводит масштабную профилактику правонарушений в столице (ФОТО)

19 июля 2019 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главное управление полиции Баку совместно с подчиненными органами, при участии журналистов проводит усиленные оперативно-профилактические меры по охране общественного порядка и безопасности, против административных правонарушений.

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятия, в которых участвовали представители телевизионных каналов, информагентств, новостных сайтов, охватывают все районы и поселки столицы. Основная задача - профилактика правонарушений, устранение фактов уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, антисанитарии, а также других неприглядных явлений, которые портят внешний облик столицы.

Параллельно, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в особенности, пресечение парковки автомобилей вне установленных мест – на тротуарах, пешеходных переходах.

В рамках мер, проведение которых планируется до ночных часов сотрудниками управлений и отделов общественной безопасности, патрульно-постовой службы, дорожной полиции и других ведутся профилактические беседы.

Основной целью массовых мероприятий является повышение сознательности и ответственности жителей столицы, формирование правового мышления.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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