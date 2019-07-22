Во второй день фестиваля азербайджанские борцы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали

БАКУ /Trend/ - На XV Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF) определены победители соревнований по борьбе в 11 весовых категориях, передает в понедельник Trend.

В первый день соревнований определились обладатели медалей в четырех, а во второй день – в семи весовых категориях.

Завоевавшие в первый день фестиваля две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали азербайджанские борцы во второй день соревнований стали обладателями двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали.

21 июля азербайджанские борцы греко-римского стиля Мурад Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, а Нихад Мамедли (55 кг) бронзовую медали. Борцы-вольники Мурад Хагвердиев (45 кг) стал обладателем золотой, а Абульфас Насиров (55 кг) серебряной медалей.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (48 кг) вписал в актив Азербайджана третью золотую медаль. В борьбе за первое место он победил грузина Хвича Абуладзе.

Другой борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (60 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Победив в финале россиянина Магомеда Гигиева, он стал чемпионом фестиваля.

Борец-вольник Сабир Джафаров (60 кг) проиграл в финале россиянину Федору Балтуеву и стал обладателем серебряной медали.

Другой борец-вольник Мирджавад Набиев (48 кг), в борьбе за третье место победил с большим преимуществом представителя Швейцарии Томаса Фишера и удостоился бронзовой медали.

В соревнованиях борцов-женщин Гюльтекин Ширинова (46 кг) уступила в финале румынке Георгиане-Лавинии Антуке и была удостоена серебряной медали.

Член нашей сборной Марзия Садыхова (61 кг) завоевала серебряную медаль. Она уступила в финальной встрече итальянке Ауроре Руссо.

Соревнования по борьбе завершатся 23 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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