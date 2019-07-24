В Азербайджане начинается процедура выбора специальностей в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в вузы на 2019-2020 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Выбор специальностей будет проводиться посредством интернета до 6 августа.

Абитуриенты с правом выбора специальностей могут указать до 15 кодов специальностей.

Иностранцы и лица без гражданства не могут выбирать места госзаказа, если в действующем законодательстве и межгосударственных соглашениях не предусмотрено иных случаев.

Отметим, что выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в колледжи будет проводиться по завершении зачисления в вузы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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