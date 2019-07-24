В Азербайджане начинается процедура выбора специальностей в вузы

24 июля 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в вузы на 2019-2020 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Выбор специальностей будет проводиться посредством интернета до 6 августа.

Абитуриенты с правом выбора специальностей могут указать до 15 кодов специальностей.

Иностранцы и лица без гражданства не могут выбирать места госзаказа, если в действующем законодательстве и межгосударственных соглашениях не предусмотрено иных случаев.

Отметим, что выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в колледжи будет проводиться по завершении зачисления в вузы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане опубликованы результаты конкурса по приему в медицинскую резидентуру
Общество 23 июля 20:45
В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру вузов и АН
Общество 23 июля 11:28
Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей для приема в резидентуру
Общество 22 июля 19:54
В Азербайджане начинается регистрация абитуриентов, желающих стать журналистами
Общество 22 июля 13:25
ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей в ВУЗах
Общество 20 июля 09:50
Объявлены результаты приемных экзаменов во II и III группы специальностей вузов Азербайджана
Общество 19 июля 17:24
Лента новостей
Грузия и Турция планируют увеличить объем поставок
Финансы 10:50
Обновляется системы водоснабжения и канализации города Ширван (ФОТО)
Экономика 10:48
В Грузии индекс цен на отели вырос на 1,5 процента
Бизнес 10:47
В МИД Ирана назвали неприемлемым заявление Трампа о войне в Афганистане
Иран 10:47
Туркменистан заинтересован в агропартнерстве с Аргентиной
Бизнес 10:45
Крупное казахстанское предприятие по переработке нефти превысило запланированные объемы производства
Энергетика 10:45
В регионах Туркменистана будут развивать газохимический кластер
Бизнес 10:45
В Туркменистане внедряют страхование имущества предприятия
Бизнес 10:44
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:42