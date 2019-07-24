EYOF Баку 2019: Организация соревнований по спортивной гимнастике великолепная – российский тренер

24 июля 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований по спортивной гимнастике в Баку великолепная.

Об этом в среду Trend сказалат ренер сборной России Ольга Петровичева.

«Зал Арены гимнастики - шикарный, прекрасное отношение, всегда есть к кому обратиться, если потребуется помощь. Я не первый раз в Баку, и каждый раз в восторге, как здесь принимают», - сказала российский тренер.

Говоря о выступлении своих подопечных на квалификационных соревнованиях Ольга Петровичева отметила, что все гимнастки большие молодцы.

«Немного нервное выступление было у гимнасток на бревне, даже не знаю с чем это связанно, так как в день опробования снарядов все было хорошо. Видимо сказалось волнение, может и то, что они выступали не сразу после разминки. А в остальном все хорошо. Виктория Листунова – большая умница, она очень помогла команде, у Яны Вороны был хороший опорный прыжок, каждый из них вложил свою лепту», - сказала она.

В среду, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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