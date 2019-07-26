Министр культуры Азербайджана и его заместители приняли в регионах граждан

26 июля 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 26 июля министр культуры Абульфас Гараев в Центре Гейдара Алиева в Губе принял граждан из Губинского и Гусарского районов. Также первый заместитель министра Вагиф Алиев в Хачмазском историко-краеведческом музее и заместитель министра Рафиг Байрамов в Центре Гейдара Алиева в Шабране – принимали граждан Хачмазского, Шабранского и Сиязанского районов. Приемы проходили в соответствии с графиком приема руководителями центральных органов исполнительной власти и их заместителями граждан в городах и районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство. .

До начала мероприятия должностные лица посетили памятник общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив к нему цветы.

После ознакомления с выставкой ручных работ и образцов народного ремесла, организованной в Центре Гейдара Алиева совместно с Губинским историко-краеведческим музеем, министр Гараев, выслушал граждан.

Как сообщается, к нему обращались по поводу ремонту мавзолея Баба Мухаммед в селе Гюльтепе, улучшения условий помещения Гусарского государственного лезгинского драматического театра, восстановления мечети в Первом Нугеди, передачи Центра Гейдара Алиева в Губе на баланс министерства, восстановления гробницы Шейх Джунейд в селе Хазра, а также преобразования драматического кружка, действующего при Центре культуры Губинского района, в Народный театр, и выдаче коллективу национальной одежды, создания музея горских евреев в Красной слободе.

В ходе приема граждан заместителем министра Вагифом Алиевым в Хачмазском историко-краеведческом музее, обращения граждан были касательно обмена произведений Хачмазской государственной галереи живописи, выдачи национальной одежды и аксессуаров для фольклорного коллектива «Яллы» и других вопросов.

В ходе встреч, проведенных соответствующими структурными отделами министерства культуры, большинство поднятых вопросов были решены на месте, даны соответствующие поручения для оперативного расследования и решения согласно законодательству ряда других вопросов. В целом было принято около 50 граждан.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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