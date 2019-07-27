Бакинский туристический информцентр о расценках в ресторанах для туристов

27 июля 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бакинских ресторанах нам не встречались случаи предложения разных расценок для иностранных туристов и местных жителей, сказал Trend директор Бакинского туристического информационного центра (БТИЦ) Руфат Багиров.

«Мы слышали о предложении отличающихся расценок для иностранных туристов в регионах. Центр направил обращения в соответствующие органы для устранения подобных ситуаций. Государственное агентство по туризму стремится к привлечению туристов в страну. Мы стараемся, чтобы туристы уезжали из Азербайджана довольными», - сказал он.

Багиров добавил, что от туристов, приезжающих в Баку, в БТИЦ или туристические компании никаких жалоб не поступало. «В Баку создана очень хорошая инфраструктура и туристы с комфортом всем пользуются. Сегодня для приезжающих в Баку гид не нужен. Турист берет карту и посещает все достопримечательности Баку. Для туристов были подготовлены специальные программы, чтобы они могли узнать, какие интересные места они могут посетить", - сказал он.

Багиров добавил, что граждане европейских стран, приезжающие в Баку, интересуются историей и культурой страны. Туристы, приезжающие из арабских стран, предпочитают шоппинг, развлечения, гастрономию, а туристы из Китая предпочитают гулять и любоваться природой.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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