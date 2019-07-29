"Азеригаз" начал ремонтно-строительные работы на дороге Баку- Сумгайыт

29 июля 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение «Азеригаз» начало сегодня в 10:00 утра ремонтно-строительные работы на территории под названием «Шамахинка» и “баладжарский спуск” на дороге Баку-Сумгайыт.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В сообщении отмечается, что, ввиду нахождения двух подземных газопроводов среднего давления диаметром 530 миллиметров в оползневой зоне, созрела необходимость в капитальном ремонте участка газопровода, пришедшего в негодность. Ремонт положительно повлияет на газоснабжение 108 тысяч абонентов Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов.

Газопровод введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия. Его направление было изменено, в связи со строительством автомобильного тоннеля в 2004 году. Сотрудники «Азеригаз» будут работать и в выходные дни.

Ограничение движения транспортных средств на территории регулируется Государственным управлением дорожной полиции Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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