Приостановлено газоснабжение в четырех районах Баку

2 августа 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных и других работ приостановлено газоснабжение в Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В Сабунчинском районе газа не будет в части пос. Бакиханова, на просп. Н. Исмайлова, улицах З.Буниятова и Ш. Камилова в связи с соединительными и наладочными работами на газопроводах среднего давления.

В Ясамальском районе в связи с устранением утечек газа на газопроводе среднего давления подача газа будет приостановлена на проспектах Метбуат, Н. Нариманова и Г. Джавида, улице Шарифзаде, а также на территориях, где расположены МЧС, минналогов, минэкологии и природных ресурсов, минюст, Таможенный комитет.

В Насиминском районе газа не будет на улицах Дж. Мамедгулузаде, С. Аскеровой и Ш. Азизбекова.

Кроме того, с 09:00 в связи с ремонтными работами на газопроводах среднего давления приостановлено газоснабжение частных домов на ул. И. Исмайлова, Нахимова, в жилых массивах «Zeytun» Хатаинского района Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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