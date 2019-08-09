На основных магистралях Баку установлено ограничение скорости

9 августа 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемыми в столице дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA). Было отмечено, что цель данных мер - обеспечить безопасность движения:

"Из-за скопления дождевой воды на некоторых дорогах возникли трудности в движении транспортных средств. По этой причине наблюдаются задержки в интервалах движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий. Еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - говорится в сообщении.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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