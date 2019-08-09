В Бейлагане и Евлахе сегодня будет ограничена подача газа

9 августа 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на магистральном газопроводе Агджабеди-Бейлаган проводятся работы по ликвидации утечек газа и выполнению монтажных работ.

Как сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", с этой целью с 10:00 до завершения работ приостановлено газоснабжение в районном центре, а также в нескольких селах и поселках Бейлаганского района.

С 14:00 до окончания ремонтных работ на подземной газовой линии среднего давления будут введены ограничения на газоснабжение ряда территорий в Евлахском районе.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 8 августа 11:14
В ряде районов Азербайджана будет ограничено газоснабжение
Общество 7 августа 10:47
Будет приостановлено газоснабжение в двух районах Азербайджана
Общество 1 августа 11:22
"Азеристиликтеджхизат" задолжал газовому оператору свыше 26 миллионов манатов
Экономика 19 июля 13:27
В Азербайджане газифицированы еще 2,5 тысячи частных домов
Экономика 19 июля 11:28
«Азеригаз» приостановит подачу газа 4219 абонентов
Общество 18 июля 11:51
Лента новостей
РФ построила для Туркменистана высокоскоростное пассажирское судно
Бизнес 12:17
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Другие страны 12:06
В поезде Беюк Кесик-Баку скончался мужчина
Происшествия 11:58
В Казахстане реализуют еще один проект с целью импортозамещения
Бизнес 11:50
В Ашхабаде проведут международный форум по электроэнергетике
Туркменистан 11:45
В девяти департаментах Франции введен повышенный уровень опасности из-за сильных гроз
Европа 11:45
О причине задержек в движении электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 11:33
Неопределенность на рынке нефти будет сохраняться до конца года - эксперт
Энергетика 11:32
Пакистан прекращает культурный обмен с Индией из-за Кашмира
Другие страны 11:31