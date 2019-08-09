В Бейлагане и Евлахе сегодня будет ограничена подача газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня на магистральном газопроводе Агджабеди-Бейлаган проводятся работы по ликвидации утечек газа и выполнению монтажных работ.

Как сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", с этой целью с 10:00 до завершения работ приостановлено газоснабжение в районном центре, а также в нескольких селах и поселках Бейлаганского района.

С 14:00 до окончания ремонтных работ на подземной газовой линии среднего давления будут введены ограничения на газоснабжение ряда территорий в Евлахском районе.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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