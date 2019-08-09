В Азербайджане оглашены результаты экзаменов по приему на работу в органы прокуратуры

9 августа 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Генеральной прокуратурой Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих работать в органах прокуратуры.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, Центром совместно с Генпрокуратурой Азербайджана, согласно Положению "О правилах проведения конкурса среди кандидатов для приема на работу в прокуратуру", утвержденному указом Президента, был проведен тестовый экзамен.

Экзамен, организованный в Бакинском дворце спорта, начался в 10:00 и продлился три часа.

На экзамен не явились 26 из заявленных 284 человек. Набравшие проходные баллы (70 и более) 128 кандидатов из 258 перешли на следующий этап.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи
Общество 6 августа 16:51
Агентство пищевой безопасности и Генпрокуратура Азербайджана о массовом пищевом отравлении в Габале
Происшествия 6 августа 14:20
В Азербайджане завершается процедура выбора специальностей по приему в колледжи
Общество 5 августа 15:17
В Азербайджане пройдет собеседование по приему на госсулужбу
Общество 2 августа 16:00
В Азербайджане обнародовано число людей, принятых в вузы вне конкурса
Общество 1 августа 21:03
Генпрокуратура Азербайджана: За первую половину 2019 года раскрыто 82,4 % преступлений
Общество 31 июля 20:09
Лента новостей
МИД Азербайджана принял решение по поводу трех граждан Украины, совершивших незаконный визит в Нагорный Карабах
Нагорно-карабахский конфликт 18:04
В Европе арестовали 70 человек в ходе операции по борьбе с торговлей детьми
Другие страны 17:58
Экспорт Грузии вырос более чем на 10% (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 17:57
В Азербайджане организован субботник в связи с "Днем Каспия" (ФОТО)
Общество 17:48
Ученые нашли межзвездную пыль в снегах Антарктиды
Другие страны 17:47
В Китае заявили о поддержке Пакистана в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира
Другие страны 17:39
Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone
Другие страны 17:32
В Грузии ожидается рост цен на лесные орехи
Финансы 17:25
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Политика 17:15