В Азербайджане оглашены результаты экзаменов по приему на работу в органы прокуратуры

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Генеральной прокуратурой Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих работать в органах прокуратуры.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, Центром совместно с Генпрокуратурой Азербайджана, согласно Положению "О правилах проведения конкурса среди кандидатов для приема на работу в прокуратуру", утвержденному указом Президента, был проведен тестовый экзамен.

Экзамен, организованный в Бакинском дворце спорта, начался в 10:00 и продлился три часа.

На экзамен не явились 26 из заявленных 284 человек. Набравшие проходные баллы (70 и более) 128 кандидатов из 258 перешли на следующий этап.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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