В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы

12 августа 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы, сообщает в понедельник Trend.

Гурбан байрамы - один из древних праздников. Религиозный обряд жертвоприношения существовал еще задолго до ислама.

После второго года хиджры (год переезда пророка Мухаммеда из Медины в Мекку) в исламском мире появились новые цели и причины религиозного обряда жертвоприношения. Так, обряд жертвоприношения создал в исламе такие символы, как высокое духовное состояние, религиозность, меценатство, помощь другим и т.д.

Обряд жертвоприношения зародился после случая с пророком Ибрагимом, которому приснилось, что Аллах приказывает ему принести в жертву его сына Исмаила, чтобы проверить его веру. Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву.

Во время праздника Гурбан каждый имущий мусульманин должен принести в жертву животное, раздать его мясо бедным и неимущим. Здесь главная цель - стать истинным верующим. В Коране написано: "Аллаху не нужны ни мясо, ни кровь животного, а только ваша вера".

В этом году Гурбан байрамы отмечается в Азербайджане 12-13 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан
Политика 11 августа 14:06
Гурбан байрамы – особенности праздника, ритуал и правила жертвоприношения
Социум 11 августа 10:00
В праздничные дни газовый оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 9 августа 14:47
В пункты жертвенного забоя скота в Азербайджане организован инфотур (ФОТО)
Общество 9 августа 13:52
Необходимо противостоять силам, пытающимся расколоть общество - Госкомитет Азербайджана
Политика 8 августа 13:45
Бакинский международный автовокзал в праздничные дни увеличит количество рейсов
Бизнес 7 августа 14:19
Лента новостей
Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня
Арабские страны 00:55
Восемь магазинов Walmart стали объектами угроз расправы в США за неделю
США 00:23
Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге
Европа 11 августа 23:27
Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока
Политика 11 августа 22:59
Ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
США 11 августа 22:25
NY Post: ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию
В мире 11 августа 21:58
Совбез ООН осудил атаку на сотрудников миссии в Ливии
В мире 11 августа 21:35
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в России
Россия 11 августа 21:16
Робота Федора посадили в космический корабль
В мире 11 августа 20:58