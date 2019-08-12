БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы, сообщает в понедельник Trend.

Гурбан байрамы - один из древних праздников. Религиозный обряд жертвоприношения существовал еще задолго до ислама.

После второго года хиджры (год переезда пророка Мухаммеда из Медины в Мекку) в исламском мире появились новые цели и причины религиозного обряда жертвоприношения. Так, обряд жертвоприношения создал в исламе такие символы, как высокое духовное состояние, религиозность, меценатство, помощь другим и т.д.

Обряд жертвоприношения зародился после случая с пророком Ибрагимом, которому приснилось, что Аллах приказывает ему принести в жертву его сына Исмаила, чтобы проверить его веру. Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву.

Во время праздника Гурбан каждый имущий мусульманин должен принести в жертву животное, раздать его мясо бедным и неимущим. Здесь главная цель - стать истинным верующим. В Коране написано: "Аллаху не нужны ни мясо, ни кровь животного, а только ваша вера".

В этом году Гурбан байрамы отмечается в Азербайджане 12-13 августа.

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