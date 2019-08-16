Численность населения Азербайджана выросла на 0,4%

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 38118 человек, или на 0,4 процента, составив 10 019 575 человек по состоянию на первое июля, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госкомстат.

52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские. 49,9 процента из них мужчины, 50,1 процента - женщины.

В январе-июне были зарегистрированы 28745 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,0 до 5,9.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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