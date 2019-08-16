В Азербайджане начинается выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы

БАКУ/Trend/ - Управление образования города Баку 19 августа откроет этап выбора вакансий конкурса по приему на работу в общеобразовательные учреждения. Вакансии включают в себя должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, сообщает в пятницу Trend.

Как рассказали в управлении, кандидаты, набравшие на предыдущем этапе конкурса баллы выше проходных, могут до полуночи 23 августа указать выбранные вакансии на своих личных страницах, каждый до пяти позиций.

После этого они будут приглашены на собеседование. Следующий этап конкурса - собеседование начнется 26 августа.

Отметим, что из 1655 кандидатов, участвующих в экзамене, 555 набрали баллы выше проходных.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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