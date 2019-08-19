Министерство: Пожар на границе Губы и Шабрани не затронул территорию лесного фонда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Пожар, начавшийся на границе Губинского и Шабранского районов, не затронул лесную территорию.
Об этом сообщила в понедельник Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова. По словам главы пресс-службы, эта территория находится на балансе муниципалитета.
"Территория, где произошел пожар, не имеет отношения к лесному фонду. К месту происшествия привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, продолжаются меры по предотвращению распространения огня на лесную территорию и другие места", - сказала Ибрагимова.
Напомним, что сегодня утром на границе Губинского и Шабранского районов начался пожар. К месту ЧП привлечена сотрудники и техника МЧС.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.