Министерство: Пожар на границе Губы и Шабрани не затронул территорию лесного фонда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Пожар, начавшийся на границе Губинского и Шабранского районов, не затронул лесную территорию.

Об этом сообщила в понедельник Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова. По словам главы пресс-службы, эта территория находится на балансе муниципалитета.

"Территория, где произошел пожар, не имеет отношения к лесному фонду. К месту происшествия привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, продолжаются меры по предотвращению распространения огня на лесную территорию и другие места", - сказала Ибрагимова.

Напомним, что сегодня утром на границе Губинского и Шабранского районов начался пожар. К месту ЧП привлечена сотрудники и техника МЧС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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