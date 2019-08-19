Работник "Азерсу" оштрафован на три тысячи манатов

БАКУ/Trend/ - С целью проверки соблюдения требований законодательства по охране окружающей среды в прибрежной зоне Каспия сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели рейд на территории Новханинского пляжа. В ходе проверок было установлено, что сточные воды, формирующиеся на территории дачного массива Сумгайыт-Новханы, а также линии для слива этих вод не подключены к центральной канализационной сети.

Как сообщила в понедельник Trend руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, в связи с обнаруженными фактами в отношении лица, ответственного за территорию дачного водоканального управления "Азерсу" Мазахира Даргяхова составлен протокол и он, в качестве должностного лица, оштрафован на 3000 манатов.

Для предотвращения слива в море сточных вод и обеспечения их направления в центральную канализационную сеть дачному водоканальному управлению было дано обязательное для исполнения указание.

(Автор: Самир Али: Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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