На этих улицах Баку с завтрашнего дня будет ограничено движение

БАКУ/Trend/ - В связи с ремонтными работами на отрезке дороги от места пересечения улицы Мирзаги Алиева с улицей Низамии до улицы Муртузы Мухтарова с 20 августа будет ограничено движение.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы будут продолжаться около недели.

Агентство приносит свои извинения, а также просит водителей отнестисть к временному неудобству с пониманием и использовать альтернативные пути.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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